Franck BODINEAU

Apres 13 ans de consulting en freelance dans le domaine de la Business Intelligence et fort d’une grosse expérience du domaine grâce à divers projets importants menés auprès du plus grand distributeur français, la rencontre avec l’équipe de direction de PREREQUIS a donné un sens nouveau a ma carrière et une nouvelle vision des sociétés de conseil.

Ensemble nous avons pu imaginer une nouvelle entité BI au sein de PREREQUIS qui respecterait les valeurs qui sont les leurs depuis 2001 et qui m’ont convaincues de participer a cette aventure.

Directeur du pôle Business Intelligence, j’essai de faire partager cette vision de notre métier avec mon équipe et nos clients. Le respect de ces valeurs et le goût du travail bien fait et valorisé me fait avancer et me donne espoir sur l’avenir du consulting respectueux.

J’aime a dire que chez PREREQUIS, nous inventons un consulting diffèrent …



Mes compétences :

MicroStrategy

Oracle

Business Intelligence

Freelance

Retail

CRM

BI