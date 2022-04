Franck BOHER

Cadre dirigeant expérimenté doté d’un profil entrepreneur et fort d’un certain nombre de projets réussis dans la création de start-ups ou le développement d’activités existantes (joint-venture et turnaround) en France et à l’international.

Mes compétences clés incluent une solide expérience de la direction générale et du management d’équipes commerciales.

La gestion fréquente de situations clés de la vie d’entreprise (start-up, restructurations, plan sociaux) m’a permis de mettre en place des plans d’action qui ont fait leurs preuves, que ce soit dans le domaine de l’optimisation des coûts et des process (approche Six Sigma), la motivation des forces commerciales ou la concrétisation de partenariats stratégiques.

Mon expérience couvre différents secteurs de l’industrie et des services : Agrochimie/Chimie/ Pharmacie/Biotechnologies/Automobile, Capital-Risque/Conseil en stratégie/Internet.



Mes compétences :

Agrochimie

Pharmacie

Marketing

Business Development

Agriculture

Web

Internet

Chimie

Management

Capital Risque