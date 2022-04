Franck BOIVIN

- Prise de brief

- Conception (packaging, sticker, labels, documents techniques,... jusqu’au BAT)

- Direction artistique, réalisation des dossiers en maquettes.

- Suivi et réalisation de l’éxécution (Photoshop, Illustrator, indesign).

- Contact direct avec les fournisseurs étranger. (chine...)

- Développement de marque et de gammes complètes

- Traitement simultané de multiples projets sur un court ou long termes.



Mes compétences :

Gestion de projet