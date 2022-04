Madame, Monsieur,



Je suis actuellement en phase active de recherche d'emploi pour un poste de Responsable de secteur ou Technico-commercial sur la région Est, et je suis disponible immédiatement.



J'ai exercé pendant 18 ans la fonction de Chef de Secteur dans l'univers du bricolage et de l'automobile. J'ai travaillé sur tous les circuits de distribution, la GSB, les quincailleries professionnelles, la GSA, le Négoce, l'industrie, les grossistes.



Ces années riches d'enseignement m' ont permis d'acquérir une aisance relationnelle et une aptitude à négocier à différents niveaux, de l'employé au Directeur pour les magasins, en passant par les responsables des achats pour l'industrie, avec également des expériences en centrales d'achats régionales et nationales.



Etant dynamique, persévérant, volontariste, développeur, bon vendeur,sachant être ferme et pédagogue, rompu à la négociation, je n'ai également aucune difficulté à gérer un grand secteur géographique et un grand nombre de clients.



Ma propension pour la technique et mes formations me permettent d'être à l'aise dans divers univers, et je suis prêt à en changer.



Dernièrement en poste chez MOTIP DUPLI FRANCE (fabricant d'aérosols de peinture et d'aérosols techniques) comme COMMERCIAL EST, j'ai fait progresser mon secteur et réalisé l'objectif 2016 en évoluant sur l'ensemble des réseaux de distribution B TO B.



En souhaitant qu'au regard de ces éléments, ils suscitent votre attention et votre intérêt, je suis disponible pour d'éventuelles questions que vous jugeriez utiles de me poser et prêt à vous rencontrer afin d'évaluer mon potentiel professionnel.



Je suis marié et heureux père de deux enfants, je pratique le bricolage, le vélo, et j'aime les sports mécaniques et la musique. Prêt à vous lire par courriel à fbondarewicz2@gmail.com n'hésitez pas à me contacter.



En vous souhaitant bonne réception, recevez Madame, Monsieur, mes bien sincères salutations.



Franck BONDAREWICZ

07.82.56.19.72



Mes compétences :

Prospection commerciale

Vente

Négociation

Relation client

Management

Informatique

Merchandising