Je m'appelle Sandrine Rousseau, j'ai 44 ans , je suis gérante de société et je souhaiterais retravailler dans le secteur commercial .

Motivée par la performance et les résultats , j'ai une bonne capacité d'organisation.

Je suis rigoureuse, j'ai le contact client aisé.

J'ai la capacité d'analyse afin de présenter aux clients des produits qui correspondent à leurs besoins.

Travailleuse assidue, je suis consciencieuse et sympathique.



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion des ressources humaines

Gestion administrative

Gestion du stress

Gestion budgétaire

Gestion des stocks

Gestion de la production

Gestion de la relation client

Microsoft Office