Franck BONNET

Directeur d'Hôpital hors classe de la Fonction Publique Hospitalière, depuis le 1er décembre 2013.

Outre mon goût des responsabilités, ma manière de servir s’est illustrée avec constance par une grande disponibilité, la discipline intellectuelle, le sens de l’organisation, le souci du facteur humain, l’engouement pour la communication, la formation et la négociation, de bonnes capacités rédactionnelles, le respect des missions, le courage intellectuel et le bon sens.

Fiable dans les situations sensibles ou dégradées, je me suis plusieurs fois vu confier des missions délicates au cours de ma carrière.

A mon arrivée dans la Fonction Publique Hospitalière en octobre 2009, j’ai pris les fonctions de directeur adjoint d’un centre hospitalier, chargé des services économiques, de la logistique et de l’entretien.

Le 1er décembre 2011, j'ai pris les fonctions de directeur adjoint du CHI de Poissy - St-Germain-en-Laye. Appelé le 1er janvier 2013 à la direction d'établissement en tant que directeur adjoint chargé de la sécurité et des affaires générales, je suis également en charge des relations avec les usagers, de la gestion des réclamations, des contentieux et des affaires juridiques. La présidence des 2 CHSCT de l'établissement m'a été déléguée de juin 2012 à février 2014.

L’ouverture sur l’extérieur plus qu’une méthode est une philosophie d’action. Elle me conduit à toujours rechercher la connaissance ou la compétence technique là où elles se trouvent. Convaincu de la nécessité de remettre en cause le cloisonnement des professionnels, je lance avec détermination des passerelles entre les acteurs qui ont intérêt à la complémentarité.

Mon approche méthodique et raisonnée des projets est source d’efficience. Fort de mon expérience de préventionniste, j’apparais en permanence soucieux de la sécurité et en particulier de celle des personnels ainsi que des usagers du service public de santé. En tant qu’acheteur public, je veille avec volonté à l’équilibre des parties dans les relations commerciales contractualisées, ce qui concourt à la sécurité juridique de l’établissement que je sers.

« Il faut agir en homme de pensée et penser en homme d’action » (Henri BERGSON)



