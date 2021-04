Franck BONNET

27 années dexpériences aux techniques de Laboratoire, à la qualité et aux méthodes dans le secteur automobile

Aguerri au méthodologie 5S, Kaizen, Ishikawa

7 ans en Management des hommes par le développement de chacun et la performance collective.

Maîtrise du pilotage du processus de fonctionnement, du management dune équipe de travail, de laccréditation des compétences du laboratoire, de lexpertise et de la résolution de problèmes.

Rattaché à la production pour lamélioration continue et lanalyse des non-conformités du Laboratoire.

Positionnement en qualité dexpert et référent vibratoire et acoustique par la gestion des validations de plusieurs projets et par différentes expertises concurrentielles.



Mon Rôle : fédérer vers latteinte des objectifs et certifier les compétences du service.



Objectif 2020 : RESPONSABLE LABORATOIRE TECHNICIEN QUALITE ET METHODE



Mes Forces : la pensée analytique, ladaptabilité, la réactivité pour emmener les équipes au plus loin de ce qui peut être fait pour satisfaire le client.



Mes compétences :

Essais mécaniques

Analyse vibratoire

Techniques de laboratoire

Mécanique générale

Acoustique

Contrôle qualité

CACES Categorie 3

Habilitation electrique BR et BE En basse tension

Sauveteur secouriste du travail

Management

Analyse et résolutin de problème

Gestion de plan de validation

Sécurité au travail

Communication

Cotation ISO

Métrologie sur profil

Lecture de plan

Problem Solving

Mechanical Testing

Test Planning

3D

Microsoft Excel

Microsoft Office

Microsoft PowerPoint

Microsoft Project

Microsoft Word

SAP

SMARTEAM