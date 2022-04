Dominique ROCHARD

Les multiples projets que j'ai suivi m'ont permis de faire preuve d'adaptabilité afin de répondre aux exigences réglementaires différentes pour chaque client. (Automobile, Aéronautique, Ferroviaire, Armement)



Etre constamment en veille technologique m'a permis d'apporter certaines innovations, de déposer des brevets et d'assurer leur suivi.



Le système de management appliqué respecte les certifications ISO 9001 et ISO 14001.



Esprit d'équipe (ou autonomie si besoin), créativité, pragmatisme, engagement et adaptabilité sont les mots qui représentent le mieux ma façon d'évoluer au sein de ma société.



Mes compétences :

CATIA V5

CADDS

Microsoft Office

Gestion de projet

Management

Innovation

Transport ferroviaire

SolidWorks

Aéronautique

Automobile