Dominique REIGNAULT

DOMAINES DE COMPETENCES



Pré-étude

- Prise en main du dossier commercial.

- Déplacement sur site pour un relevé de cotes précis avec

photos et identification de la nature .

- Mise en place d’un planning général d’affaire, suivant les intervenants.

- Prise de contact avec les éventuels sous-traitants et demandes de prix.



Etude

- Plans approbation client.

- Plans d'exécution technique, 2D et/ou 3D.

- Optimisation des choix techniques suivant vos modes de fabrication.

- Dossier de montage.

- Plans d'exécution.

- Demande de prix sous-traitance.

- Réalisation de nomenclatures chiffrées.





Et aussi…

- Notices de montage.

- Migration de plans (papier ou 2d) sur solidworks pour récupération de l’existant.

- Liasse de plans.

- Tous plans 2D et 3D aux formats standard (iges-dxf-etc..).

- Documentation client et SAV.



Mes compétences :

Bureau d'études

CAO

CAO SolidWorks

Dessinateur

Dessinateur indépendant

Mécanique

Projeteur

SolidWorks

Dessin

AutoCAD

Solid Edge