Franck BORGATTI

Plus de 20 ans d’expérience dans le milieu agro-alimentaire en qualité de responsable projet et actuellement responsable industriel au sein de la direction technique, m'ont permis d’acquérir la maitrise de conduite de projets dans des domaines pluridisciplinaires tel-que l'automatisme, les M.E.S, le revamping de lignes d'embouteillage ou la gestion des énergies.

Mon projet professionnel est de poursuivre ma carrière dans un poste similaire ou en tant que directeur technique où l'ensemble de mon expérience des procédés industriels et managérial me permettront d’être rapidement force de proposition et opérationnel dans un environnement de process.

Habitué à la gestion de projets multi-sites associant reporting auprès des services connexes, mon sens de la communication, d'analyse et du management transversal me permet d'aborder des problématiques pluridisciplinaires.

En effet, la mise en place de GMAO multi-sites, la diminution de consommation électrique ou bien la mise en place d'une supervision sont autant d'exemples qui ont contribué à la réduction de nos stocks, la diminution de notre empreinte carbone ou tout simplement d'un meilleur suivi de notre process grâce à un M.E.S.

Investi, passionné, aimant manager et travailler en équipe, tout en gardant un objectif économique et opérationnel cohérent peuvent, je l’espère, être des valeurs qui me permettent de poursuivre ma carrière au sein d'une structure qui les partage.



Mes compétences :

M.E.S

Automatismes industriels

GMAO

VINS/SPIRITUEUX

MOTION/ROBOTIQUE

Etude technique

Reglementation ATEX

Gestion de maintenance

Gestion de projet multi-site

Transfert de proccédé industriel

Amélioration processus/lean manufacturing