Franck BORGNE

Fort d’une expérience de 24 ans en tant qu’ingénieur produit au sein d’une société de mécanique de précision de la région Rouennaise, je reste en éveil à toute proposition pour accroitre mes connaissances et pour aller de l’avant.



Je suis ordonné et cartésien, j’ai le souci d’appartenance à une société fondant sa notoriété sur la Qualité.

Depuis lors, je réalise des expertises sur site en améliorant le système existant ou en redéfinissant les caractéristiques de pièces de transmissions usagées.

A partir d’un cahier des charges défini en collaboration avec le client, je conçois des ensembles. Je développe le produit, détermine les méthodes d’usinage, les matériaux et traitements thermiques adéquat, et définis les montages d’usinage et méthodologies de contrôle.



D’autre part, je réalise des expertises de réducteurs et rédige le rapport en vue d’établir un devis technique détaillé.



J’ai également un rôle de formateur du personnel d’atelier au contrôle et au respect des normes en vigueur, Je suis un référent dans le métier de la Mécanique et Transmission.



Enfin, je suis responsable de la veille technologique en matière de normalisation et de processus d’usinage.



Mes compétences :

Gestion de la production

Etude technique

Conception mécanique

Expertise technique

Solid Edge

Internet

Autocad