Franck BORGNIET

Mes compétences :



- la finance

- gestion de dette, trésorerie, marchés financiers

- équilibres du bilan, comptabilité

- risk management



- le contrôle de gestion

- dialogue-miroir, conseil, expertise

- reporting, élaboration de bases de données



- le conseil

- audit de situations financières complexes

- mise en oeuvre de méthodologies et de solutions adaptées

- communication, négociations



- le management de projets

- encadrement d'équipes, valorisation de compétences

- conduite de réunions, communication

- conduite de projets



Mon objectif :



capitaliser sur mon expérience et mes compétences acquises,

mettre en oeuvre mes qualités d'adaptabilité et de communication,

nourrir mon envie de faire évoluer les process et les hommes.



