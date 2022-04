Franck BOSSA

Passionné du marketing,et après des expériences en Afrique notamment a Dakar et au Bénin, j'ai eu ma petite expérience en France aussi comme Assistant responsable clientèle Nationale.



J'ai à ce poste acquis et développé mes connaissances mercatiques mais surtout appliquer et démontrer tout mon savoir faire.



Fortement désireux d'entrprendre et de rester créatif, je recherche des contacts pour des partenariats vers les pays du sud principalement en Afrique ou les potentialités sont énormes et ou tout est à refaire.



http://franckbossanews.blogg.org , ma petite vision de mon métier.



Mes compétences :

Business

Marketing

Microsoft CRM

Gestion de la relation client