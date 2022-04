Franck BOSSÉ

Créateur et gestionnaire de Domitia.

Management collaborateurs en CDI, CDD et Intérim.

Montage d'opération immobilières.

Prospection foncière,

Développement commercial et du relationnel auprès des prescripteurs. estimation, expertise immobilières.

Coordination des sous traitants.

Expérience: ingénieur commercial ORANGE BUSINESS SERVICES, réseaux informatiques et télécom.

IP, VOIP.

Cablages et réseaux fibre.



Mes compétences :

Commercial

Coordination

Développement commercial

Estimation

expert immobilier

Foncier

Gestionnaire

Immobilier

Management

Montage

Prospection

Prospection foncière

Relationnel

Telecom

VoIP