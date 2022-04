Franck BOUAZIZ

Bonjour,

Actuellement en poste au magasin E.leclerc de Vitry sur seine d'une surface de ventes de 8500m2

J'ai debuté en 1999 en tant que chef de rayon électromenager, j'occupe aujourd'hui le poste de directeur general et ce depuis 2006(alimentaire, bazar, textile,technique) ainsi que des concepts : parfumerie selective/institut, magasin de sports, optique, parapharmacie, agence de voyages, manège à bijoux, espace culturel, station service.

Management d'une equipe de 400 personnes, dont 50 managers et 11 cadres de direction.

Ma fonction m'amène également à manager au quotidien les équipes commerciales, techniques, sécurité et administratives(qualité, comptabilité, ressources humaines, communication).

Mes principales réalisation :

. Développement du CA à hauteur de 140 M d'euros (+35% de progression en 5 ans).

. Optimisation de la masse salariale.

. Gestion et realisation des projets, ouvertures des concepts Une heure pour soi, Optique LECLERC et Sport & Loisirs.

. Developpement des linéaires, accroissement de parts de marché, du panier moyen et de la rentabilité.

. En projet : creation d'un Drive.

. Relations et prises de parole avec la presse écrite et audiovisuelle.



Mes compétences :

Distribution

Grande distribution