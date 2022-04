Etat civil:

-------------

Franck Boucard

47 ans, marié, 2 enfants



Formation:

----------------

1995: Diplôme d'ingénieur en électronique et informatique

industrielle, IRESTE (Polytech' Nantes)

spécialisation en conception de systèmes électroniques et informatique industrielle

électronique hyper fréquence



TOEIC score 970



1992: DEUG A, université de Nantes, Math Physique



Métier:

-----------

Animation équipe R&D

Conception de systèmes électroniques complets, des

spécifications au suivi en clientèle,

Conception appareils de laboratoire pour la biologie

Certification



Parcours:

--------------

23 ans d'expérience



Depuis 2013: AFI CENTRIFUGE - Responsable Recherche Développement

Compétences:

animation équipe R&D - conception d'appareils de laboratoire pour la biologie

Certification CE et UL (sécurité électrique et opérateur, Europe et Etats-unis),

Veille et introduction de nouvelles technologies

Conception de systèmes électroniques complets, incluant hardware, électrotechnique, électromécanique et logiciel

embarqué, analogique, mise au point CEM,

brevets



2009-2012: AWEL INTERNATIONAL,

Prise en charge de la conception électronique, électrotechnique et logiciel embarqué de la nouvelle gamme de centrifugeuses AWEL.



2006 - 2009: (2 ans), SAUNIER DUVAL, conception électronique et logiciel embarqué sur appareils de chauffage central au gaz - logiciel "haute intégrité"



2000 - 2006: (6 ans),ingénieur d'étude puis chef de projet,

électronique et logiciel embarqué pour appareils de

laboratoire destinés à la biologie, JOUAN S.A.S. / THERMO

ELECTRON CORP.



1997 - 1999: (2 ans 1/2), ingénieur d'étude en prestation de

service, logiciel embarqué pour centraux de commutation

téléphoniques, ALCATEL TITN ANSWARE



1995: (6 mois), stagiaire ingénieur, système d'injection

pour moteur Diesel, SEMT Pielstick - Chantiers de

l'atlantique à Saint-Nazaire - logiciel embarqué



Mes compétences :

CEM

Centrifugation

Conception

CORTEX

Innovation

Keil

Microcontroleur

OrCAD

PLM

SPICE

STM32

Validation

Ingénierie

CAO

C

Gestion de projet

COOLRUNNER

PFC

RIDE7

CPLD

brevet

C++

Interface homme machine

Animation d'équipe

Convertisseurs de puissance

Porcesseurs ARM

Architecture logicielle

Electronique numérique

Electronique analogique

Electronique de puissance

Logiciel embarqué

Composition musicale

Design sonore