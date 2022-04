Franck BOUCHACOURT

Durant 26 années passées à Rome en tant que DAF/RAF dans les secteurs de l'ingénierie et du télémarketing B2B, j'ai toujours travaillé dans des entreprises à forte ouverture internationale qui m'ont permis de développer les compétences de:



✔ Management d’équipes administratives et financières multiethniques

✔ Mise en place et le suivi de procédures "corporate"

✔ Supervision des départements comptabilité, contrôle de gestion et trésorerie

✔ Pilotage des activités budgétaires et des procédures de performance

✔ Gestion des phases de croissances



Revenu en France, je veux continuer ma carrière professionnelle en tant que DAF Opérations Internationales afin de mettre à profit mes compétences de manager, la pluridisciplinarité de mon expertise et le service aux autres.



Je souhaite intégrer une société dans le secteur des services ayant un périmètre d’intervention mondial.



Me contacter :

✉ janbabouchacourt@gmail.com



Mes compétences :

Négociation

Team Leadership

Business development

Finance & Administration

Management

Project Planning

Business strategy

Business planning

Audit

budgets

Consolidations