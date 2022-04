Franck BOUCHER

Photographe illustrateur et artiste plasticien je partage mon temps entre mon métier de photographe celui d'éditeur de carte postal du Val de Loire et ma passion pour l'art.



Http://www.atelierboucher.net



De 2004 à 2006, j'entame mon premier projet d’auteur auprès du public SDF, autour de «la considération de soi par l’image», un travail engagé qui évoluera dans le temps jusqu'à un univers plastique où la photographie devenue image s'inscrit dans le monde de l’art contemporain.

Ce travail d’abord nommé «paysage d’exclus» fut récompensé en 2006 par le premier prix national du Défi jeunes décerné par le ministère de la jeunesse et des sports puis évolua vers le projet «Story Bord de vie». Finalisé en 2008, ce projet est reconnu depuis par le monde de la photo et des arts comme un témoignage unique tant dans le fond que dans la forme, pour parler d’un sujet grave et si commun à la fois. Une exposition Story Bord de Vie tourne en Europe entre galeries et festivals photographiques.

En 2008, lors du festival de photographie en Arles je suis remarqué et je rejoins la galerie d’art contemporain PrimoPiano présente à Naples et Berlin où sont exposées en permanence certaines de mes œuvres.

En 2009 PrimoPiano organise une première rétrospective de mon travail qui rencontre un grand succès auprès du public et des critiques. De nouveau présent à Arles son travail je participe au débat de fond de la profession de photographe «Où va la photo ? ». Mes travaux y sont une forme de réponse inattendue.

En 2010,je travaille sur trois nouveaux sujets avec comme fil conducteur commun : l’exclusion de personnes par la gêne ou le manque de regard. Je réédite donc la démarche des Story Bord de Vie dans une maison de retraite où la plus vieille pensionnaire pose sous mes objectifs dans le costume de la fée clochette ! Je photographie et redessine le théâtre de la vie d’une femme qui n’a ni bras ni jambes.

En 2011, avec « story bord de vie », j'étais l’invité d’honneur du Festival International de la Photographie Sociale de Sarcelles, « PhotSoc 2011 », événement présentant le travail d’artistes professionnels et d’enfants et jeunes des quartiers dits « sensibles », réalisé lors d’ateliers photographiques et d’arts visuels pour lesquels j'étais intervenant agréé par l’Education Nationale.

En 2012 je part avec mon fils Sacha agé de 13 ans et atteint du syndrome de Williams pour un incroyable voyage en train de Nice a Shanghai. Afin de permettre à Sacha de vivre sa passion des trains. J ai ramené un reportage photographique émouvant sur la passion de mon fils pour les trains . ce reportage sera finalement présenter sous la forme de 15 photo-graphies constituer de centaine d'images de ce voyage donnant naissance à de nouveau processe de travail.

Je souhaite actuellement exporter cette vision contemporaine du reportage photographique outre Atlantique, 2013 est donc pour moi une année de préparation et d'innovation plastique.





Distinctions et Prix Reçus

Lauréat 2005 régional: premier prix Défi Jeune pour le projet photo « Paysage d’Exclus ».

Lauréat 2005 « Une minute pour convaincre » Banque Populaire / NRJ pour le projet photo SDF Top model.

Lauréat 2006 national : 1er prix Défi-Jeunes « ENGAGEMENT ET INITIATIVE » auprès du ministère de la jeunesse et des sports pour le projet photo « Story Bord de Vie ».

Lauréat 2010 au Festival « Promenades Photographiques de Vendôme » : premier prix reportage « Insertion et Solidarité » organisé par la région Centre, le Club de la Presse et la Caisse d’Épargne pour le reportage « La vie d’Éma ».

"Le voyage de Sacha " à fait l objet d'un reportage de 51 mn sur France 2 . Il fut réalisé par jean Sébastien Débordes et fut nommer en 2013 meilleur documentaire international 2012





Mes compétences :

Graphisme

Prise de vue

Art