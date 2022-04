Franck BOUCHER

Mon parcours m'a permis de suivre une carriere avec une progession permanente de mes fonctions Aucours de mes differentes missions j'ai

Animer des équipes commerciales sur plusieurs départements

Contrôler les résultats des équipes commerciales et techniques Assurer la formation des équipes aux produits et aux outils de vente

Suivre le reporting Transmettre et expliquer la politique Produit/Service/Tarification

Préparer la définition des objectifs et établir les cibles Arbitrages tarifaires et respect de la stratégie de l’entreprise

Suivi des clients en collaboration avec les services concernés

Assurer le suivi et les ventes du secteur défini

Gérer les relations et les ventes clients grand compte du secteur

Assurer la gestion complète d’une entreprise de 15 personnes



Mes compétences :

Vente

Management

Reporting

Gestion de projet