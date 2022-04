Franck BOUDJENA

Bonjour et bienvenue sur ma page!

Je suis autodidacte dans le monde commercial, je suis un touche à tout, la publicité, la stratégie communication, la vente d'énergie renouvelable et même les assurance vie et autre produit de défiscalisations pour les particuliers pour lesquels j ai obtenu une carte professionnelle.

Aujourd'hui je suis à mon compte et revenu surtout à ma première passion "La publicité". Mettre en avant le savoir faire de tous par le biais d'une communication bien définie.

J'édite et vend des espaces publicitaires qui permettent à différentes associations d'augmenter leurs revenus en ces temps difficile.

www.pompiers-solidaires.org ainsi que jeunes engagés pour lequel nous proposons des sensibilisation aux écoles collèges et lycées ,dans le domaine du harcèlement des élèves des conséquences en couru par les individus agissants en pensant que c était marrant.