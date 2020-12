Franck CHOPIS

Communicant curieux, autonome mais appréciant le travail en équipe, créatif, méthodique avec une approche projet...



Passionné depuis de nombreuses années par le monde de limage, lInternet et toutes ces formes dart multimédia, jai effectué une formation Maquettiste PAO aux Gobelins à Paris, puis validé mes compétences WEB par une formation Webmaster qualifiante et reconnue par lÉtat à Toulouse. Enfin, et au regard des acquis et savoir-faire constitués tout au long de mon parcours, j'ai obtenu, en 2017, une Licence professionnelle Communication Interactive et Multimédia - chef de projet - à l'université Paris 8 (IUT de Montreuil).



Fort de mon passé de webmaster webdesigner dans lunivers industriel, je possède aujourdhui de solides connaissances et compétences dans le domaine des nouvelles technologies de communication, tant au niveau graphisme & identité, développement WEB, PAO, vidéo, animation ou encore veille technologique et stratégie de communication visuelle.



Mes compétences :

Xhtml/css

Webmaster

Webdesign

Conception

PAO

Identité visuelle

Joomla

CMS

Suite Adobe CS6

Développement web

Gestion de la relation client

Gestion de projet