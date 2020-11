Franck CHOQUERIAUX

J'ai exercé dans le secteur grand public et professionnel, très dynamique et réellement motivé, je possède une très grande capacité d'adaptation, d'organisation et un excellent sens relationnel.



Technicien délocalisé depuis 2005 a Narbonne je couvre la région Languedoc-Roussillon, Midi Pyrénées et l'Espagne.



Si mon profil vous intéresse n’hésitez pas a me contacter sur Viadeo







Mes compétences :

Photographie

Informatique bureautique

Monétique

Terminaux point de ventes

Réseaux informatiques & sécurité

Réseaux sans fil

Maintenance informatique

Réparation PC bureau et portable