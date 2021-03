Franck CRETEUR

Première entreprise de livraison, de transport de personnes et de street marketing à vélo sur Albi.



VILÉO est une solution innovante et dynamique pour vivre votre ville autrement.



VILÉO vous accompagne à travers 3 pôles dédiés :



* au STREET MARKETING

* à la livraison de plis et de colis

* au transport de personnes.



Le STREET MARKETING :



Viléo, c'est plusieurs possibilités de prestations publicitaires :



*La prestation Exclusive :



Viléo représente votre société et véhicule votre image, tout au long de la réservation, en vendant la marque, les promotions, les produits à mettre en avant.



Pendant ce temps de réservation, toutes les personnes qui voyagent à bord du triporteur sont sensibilisées aux produits de la marque, avec la possibilité de distribution de Flyers.

Aucune autre prestation publicitaire, venant d'une autre entreprise, ne sera prise ou réservée pendant cette période sur le ou les triporteurs désignés pour l'action.



* La prestation Non Exclusive :



Viléo ne sert que de support de publicité et peut, si des prestations exclusives ou Non exclusives pour une plus grande durée sont demandées, reporter du temps de ces actions, la mise en application de votre support sur le triporteur.

La société continue également ses différentes prestations ( livraison de colis, fleurs, marchandises et de personnes,...), tout en véhiculant votre image.



Deux options publicitaires sont proposées :



* Le covering Complet :



La publicité recouvre l’intégralité du triporteur et devient visible de tous les cotés.

Lors de nos différents déplacements, avec un accès intégral en ville et centre-ville, et au regard de la vitesse volontairement basse, votre image est vue par 100% des personnes que l'on croise.

Cela donne une visibilité et un impact maximal à votre image.



* La bâche publicitaire :



La bâche est placée sur l’arrière du triporteur, et ne peut être associée à une prestation exclusive.

Elle peut être fabriquée par nos services ou fournie par le client, quoiqu'il en soit vous la récupérez à la fin de l'opération.



Le service livraison :



Pour la livraison de vos plis et colis, une visite guidée ou offrir à vos clients du Centre-ville un service supplémentaire de livraison à domicile

,

VILÉO vous apporte rapidité,efficacité et dynamisme.



Simple, fiable et peu polluant VILÉO permet d’éviter les petits tracas des moyens de livraison traditionnels : rues bouchées, embouteillages, travaux.



Plus rapide que tout autre véhicule motorisé dans un rayon de 5 km autour d’une ville, notre service est le

partenaire idéal pour assurer vos livraisons.



Dans la version cycle simple, avec ou sans remorque,VILÉO permet :



* De livrer plis, documents, petits colis, médicaments,courses et toutes charges légères allant jusqu’à 40 kg au cumul.

* De proposer un service complémentaire à vos clients qui pourront faire leurs achats et se faire

livrer à domicile.



Adoptez VILÉO c’est aussi réduire votre empreinte sur l’environnement et vous engagez dans une démarche de développement durable.



Le service transport :



Pour éviter les embouteillages, les places de parking qui ne sont pas toujours disponibles, VILÉO vous accompagne dans tous vos déplacements. VILÉO c’est une desserte complète du centre ville.

Dans la version triporteur, VILÉO c’est :



* Une offre complémentaire pour les livraisons plus lourdes (jusqu’à 150 kg).

* Un nouveau moyen de transport pour les personnes à mobilité réduite, les clients de commerçants,

* Un nouveau service touristique pour découvrir la ville autrement . Pour prendre le temps de

(re)découvrir la ville et des lieux inédits, en famille ou entre amis,tout en prenant des chemins

de traverses.



Professionnels ou particuliers, avec VILÉO, vous aussi adoptez l’écomobilité.



VILÉO vous accompagne partout !!



Pour toute demande contactez Viléo au 06.29.75.82.95 ou sur contact@vileo.fr





