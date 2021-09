- Franck Decloquement :

Enseignant à l'IHEDN, à l'EGA - l'Institut d'Études de Géopolitique Appliquée, et à l'IRIS de 2013 à octobre 2021 (Institut de Relations Internationales et Stratégiques), pour le MBA : "Géoéconomie, intelligence des risques et Intelligence Stratégique".



Editorialiste pour le site d'information en ligne ATLANTICO, pour :

"LA MINUTE TECH".



Co-auteur avec Emmanuel Lehmann du "Petit Traité d'Attaques Subversives Contre les Entreprises" aux éditions CHIRON. Ouvrage de 500 pages cité comme référence par l'ancienne Délégation Interministérielle à l'Intelligence Economique (D2IE). Son ambition : la sensibilisation à l'acquisition des "Technical Countermesures Survey", afin de contrer les malveillances humaines, cyber et les ingérences qui impactent la compétitivité. L'identification et le traitement des vulnérabilités stratégiques et informationnelles. Egalement rédacteur du chapitre 5 "Cyber", sur "la protection des données en ligne" du "Manuel d'intelligence économique" paru aux PUF en septembre 2019



* * *



Conseiller spécial auprès d'opérateurs et de sociétés d'expertise en intelligence stratégique. Spécialisés dans l'étude d'opportunité et la veille stratégique, la lutte contre les malveillances humaines, la détection de menaces cyber émergentes liées aux actions d'ingénierie sociale. Spécialiste sur les problématiques liées à l'ingénierie de sûreté informatique, et l'accompagnement au développement à l'international dans un contexte économique et concurrentiel durci.



* * *



Philosophie personnelle d'action : "faire autrement", dans un contexte de globalisation économique - où les actions stratégiques ont pris une place prépondérante - et ou maîtriser les conditions de l'influence, du recueil du renseignement économique et de sa diffusion sont devenus des nécessitées vitales pour les entreprises.



* * *



Compétences spécialisées :



Le Conseil en Management stratégique basé sur la valeur offensive de l'IES. Le soutien opérationnel aux groupes en redéploiement. La contre ingérence.