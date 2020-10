Franck FENAYROU

Je suis un facilitateur d'affaire dont l'expertise dans le domaine du second oeuvre est concrétisé par une expérience Terrain en B to B ou B to C de plus de 20 ans, valorisé par des partenariats forts.

Partenariats Où l'empathie, mon appétence pour la technique et surtout le goût du service client , m'ont permis de concrétiser, réaliser des relations à dimension humaines fortes et pérennes.



Curieux, opiniâtre, HONNÊTE, et un gout évident pour le service client, sont les ingrédients de mon statut Référent sur mon secteur commercial de l'Occitanie.



Tout ceci grâce à une mentalité de Challenger, Matcher, éleveur hérité du sport Collectif, mais aussi de ma mentalité d'éducateur auprès de jeune footballeur U17 au Rodez Aveyron Football, pour lequel mon gout de la transmission du Message m'a permis de valoriser mes expériences et in fine d'évoluer, de m'adapter aux différents profils et environnements dans les quels j'ai pu évoluer.



Mes compétences :

coordonner, guider, prioriser

Référencement

diagnostiquer, reconstruire, améliorer

Marketing opérationnel

Leadership

Formation commerciale

Intégrité

Facilitateur