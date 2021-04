Franck FRANCK LE CALVE (LE CALVE)

Un peu plus de 20 années d'expérience dans des contextes Internationaux Multisites Production & Distribution, en Direction Supply Chain (Logistique Industrielle et de Distribution), des Opérations (Volet Production Industrielle) et de projets mont permis d'acquérir une expertise dans, la conception, le déploiement, le pilotage et l'animation au quotidien dune « Supply Chain et d'un Outil Industriel performants » centrés sur la satisfaction client, la Qualité de Service et le développement du potentiel humain dans le respect du triptyque « cout, qualité, délai ».



Dune approche méthodique, analytique mais aussi pragmatique, alliant expérience industrielle et de conseil en management de la supply chain et de l'excellence opérationnelle dans des environnements internationaux, mon apport réside dans mon détermination fédératrice à atteindre la performance pérenne et des résultats tangibles, associant une vision stratégique, des solutions innovantes et un management responsabilisant de mes collaborateurs dans l'engagement des transformations car fort de sens et source de motivation.



Expertises sectorielles: Industrie Santé (Soins à Domicile, Dispositifs Médicaux, Hôpital), Automobile, Mécanique, Agro-alimentaire et Distribution B2B / B2C.



Fonctions occupées:

- Directeur Supply Chain et des Assets - en Prestations Soins à Domicile et Pharmaceutique,

- Direction des Opérations (Production et Logistique) en Secteur Hospitalier,

- Directeur Supply Chain Division en Industrie Mécanique,

- Supply Chain Manager Usine en Industrie Automobile,

- Directeur Project Supply Chain et IT,

- Manager Supply Chain dans le consulting,

- Consultant SAP PP dans le consulting