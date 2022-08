Franck LAMBOLEZ

Jai acquis une expérience de 35 ans, qui se décompose en 3 parties :



- 10 années dans la comptabilité et le crédit management

- 10 années comme patron dune Business Unit

- 15 années à la Direction Générale dEntreprise.



Mon projet est de mettre mon énergie et mes compétences au service d'une structure de taille humaine (PME/ETI) en B to B dans les secteurs des transports, de la logistique, des services, de l'environnement, du BTP ou de l'industrie.



Mon objectif est de piloter une entité et son développement de manière autonome et responsable en tant que Directeur Général, Directeur Opérationnel ou Manager de Transition en transmettant à mes équipes ma passion et mon énergie.



Mes compétences :

Ressources humaines

Gestion financière et comptable

Commerce

Transport et logistique

Directeur Régional

Directeur Général

Environnement

directeur commercial

Services