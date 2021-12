Franck LE DOYEN

Ancien Sapeurs-Pompiers de Paris, j'ai exercé les fonctions de soldat du feu au sein de cette prestigieuse institution et servi dans les unités opérationnelles de secours durant 15 années pendant lesquelles j'ai été amené à analyser, anticiper, gérer et maîtriser les risques au sens large du terme.



Gradé de reconnaissances, j'ai à de nombreuses occasions, mis en exergue mes qualités de préventioniste sur des théâtres d'opérations variés et à hauts risques parmi lesquels :

- Attentat du RER Saint - Michel en 1995;

- Incendie du Crédit Lyonnais en 1997;

- Tempête de 1999,

pour lesquels j'ai obtenu :

- Deux Témoignages de satisfaction à l'ordre de la Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris;

- Trois lettres de félicitation à l'ordre du Général Commandant la Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris;

- La Médaille d'or de la Défense Nationale "agraphe Sapeurs Pompiers";

- La Médaille de Bronze de la Jeunesse et des Sports.



Ma reconversion militaire m'a permis d'intégrer le groupe Socotec pour y gérer une agence, animer et enseigner la discipline de la prévention du risque incendie en tant que SSIAP 3 :

- formations SSIAP (niveau 1 à 3), spécifiques type U et J......

- au sein d'universités (IUT de Lorient) et d'établissements scolaires;

- dans divers (ERP) Etablissements recevant du public de tous types, (IGH)Immeuble de Grande Hauteur, et établissements industriels du Grand Ouest.



Depuis septembre 2013, je suis Coordinateur Technique Sécurité Sûreté Environnement au sein de l'entreprise Coca-Cola.



Conscient du côté atypique de mon profil, je reste persuadé qu'il saura vous attirer et vous amener à me rencontrer.



Mes compétences :

SST

SECOURISME

ICPE

CHSCT

ERP

FORMATION