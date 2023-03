Franck LEB

Mon CV : http://bit.ly/HuViWi



Titulaire d'un DESS en Stratégie et Ingénierie de formation, mon parcours d'ingénieur formation, de consultant, de responsable pédagogique, et de formateur, me permet d'appréhender la formation dans ses différentes réalités (stratégique, organisationnelle, pédagogique,...).



Passionné de TICE, je m'intéresse aujourd'hui aux questions ayant trait à l'usage des nouvelles technologies.



J'interviens à ce titre dans un centre de formation spécialisé dans l'accompagnement des jeunes en insertion, mais aussi sur un master en échanges internationaux (La Sorbonne Paris IV) sur des problématiques de type :

- e-marketing

- veille

- web rédaction

- utilisation des réseaux sociaux ...



N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez échanger sur un de mes champs de compétences. Je reste à votre disposition.



Mes compétences :

Ressources humaines

E learning

Pédagogie

Web marketing

Tice

Formation

SEO