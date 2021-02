Franck LEQUIEN

Ingénieur Généraliste à dominante Mécanique doté de compétences en Gestion (DESS CAAE), j'interviens depuis 2005 en tant que consultant auprès du groupe Renault au sein de différentes Directions (Prototypes / Après-Vente / Méthodes de l'Ingénierie / Commerce / Distribution / Informatique).



Mes compétences couvrent les domaines de l'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage et de l'Assistance à Maîtrise d'Œuvre:

- Identification et formalisation des Besoins et des Processus (Cahier des charges fonctionnel / Analyse des données)

- Vérification de la conformité des applications / évolutions livrées (tests unitaires, tests produit-process, tests fonctionnels)

- Déploiement (Mise en production / kit de déploiement utilisateur / formation)

- Gestion de Projet

○ Conduite de réunions

○ Elaboration de plannings

○ Gestion des Risques

○ Suivi / Reporting



Mes compétences :

Informatique

Test utilisateur

Logistique

VBA

Maîtrise d'ouvrage

Automobile

Base de données

Bureautique

Supply chain management

Gestion de projet

GED

Déploiement de systemes d'information