Aujourdhui, on peut dire que je suis un professionnel d'expérience, cest quand même plus sympa que profesionnel dâge mûr si bien entendu, à 57 ans on na plus que ce dernier qualificatif à se mettre sous la dent.

Des compétences, une expérience forte



Quant à lexpérience, jen ai accumulé pas mal au cours de ces trente dernières années, dabord, en tant que salarié dans la communication, ensuite en tant que commercial dans lassurance et limmobilier. Si mes parents mavaient dit il y a trente ans, « Tu seras commercial, mon fils »



jaurais répondu, « Commercial ? moi ? jamais ! »



Et pourtant, 30 ans plus tard, je suis toujours dans ce domaine. Entre-temps jai été indépendant en tant quagent commercial, puis en tant que chef dentreprise manageant jusquà 40 collaborateurs.



Enfin ces sept dernières années, jai été consultant pour un grand réseau immobilier, en accompagnant dirigeants et équipes dans le développement de leur activité.



En 2023, je retrouve lindépendance, en créant le cabinet de consulting Af- Franck lidar consulting, fort dune riche expérience et dun approfondissement constant de mes connaissances en matière de management. De fait, les grandes étapes de ma carrière sont les suivantes :



Accompagnement de dirigeants : 7 ans

Diagnostic Audit définition de la stratégie dentreprise (méthode Hoshin Khanri) Organisation gestion du temps gestion des conflits pilotage de la performance techniques de management recrutement AMO stratégie digitale web marketing.



Coaching : 2 ans

Diplômé de la Haute école de coaching en 2021 accompagner dirigeants et collaborateurs dans latteinte de leur objectif, de performance et de santé ( un chef dentreprise ou un collaborateur qui vont bien sont primordiaux pour la santé de lentreprise).



Formateur : 9 ans

Formateur en techniques de commercialisation, comment utiliser le digital dans le monde de lentreprise pour développer son chiffre daffaires et création de formations sur mesure



Chef dentreprise 8 ans

Création « from scratch » dune entreprise immobilière, 40 collaborateurs, 1 M€



formation de base en marketing et publicité



Un changement de paradygme



Pendant ce parcours de trente années, jai souvent entendu ce type de reflexions de la part de mes interlocuteurs, et javoue humblement que je lai aussi pensé à certains moments de celui-ci :



« Je ne comprends pas pourquoi ils ne le font pas, je le fais bien ! »

« Ils ne comprennent rien ! »

« Aujourdhui les gens ne veulent plus travailler ! »

« On ne peut plus recruter, personne ne veut travailler »



Mais, jai aussi entendu autre chose. Dune toute autre nature.



Comme premier exemple, jai en mémoire le cas de ce collaborateur, dans lentreprise depuis plusieurs années ( 11 années pour être exact), pour qui, a priori, tout va bien et qui, pourtant, décide de démissionner. Au grand dam du chef dentreprise qui ne comprend pas pourquoi. Et lorsque lon pose à ce collaborateur la question de savoir pourquoi, la réponse est : « je veux voir autre chose. »



Autre exemple, celui dune jeune femme commerciale, qui réalise un bon chiffre daffaire, et qui décide de démissionner pour aller aux Antilles. Lorsquon lui demande comment elle va faire pour y vivre, répond « ce nest pas grave, je me débrouillerai, si je ne pars pas maintenant je ne le ferai jamais »



Ces deux exemples, parmi tant dautres, montrent que le monde du travail a évolué. Cette évolution, depuis longtemps latente, est encore plus nette depuis lépisode du covid. Ce dernier a, en effet, été loccasion pour les gens de remettre en question le sens de leur vie, au quotidien, mais aussi et surtout au travail.

La carte nest pas le territoire !



Les chefs dentreprise et les collaborateurs seraient-ils donc sur deux planètes différentes? Cest ce que lon pourrait penser au premier abord, mais en fait les deux parties ont raison et pour lexpliquer, jai coutume de dire que la carte ne fait pas le territoire.



Pour bien me faire comprendre, regardez cette image bien connue des psychologues, pendant 10 secondes, et demandez-vous ce que vous avez vu.



Certains dentre vous ont vu une jeune fille, dautres une vieille femme. Vous avez tous raison, mais notre première vision a été influencée par notre mode de pensée. Tout au long de notre vie, celui-ci est le fruit de notre éducation ou de notre formation et de notre vécu. Par ailleurs, nous sommes tous convaincus que le monde est bien tel que nous le voyons.



De fait, quand nous décrivons un problème, nous le décrivons forcément à partir de notre prisme personnel, de notre façon de voir le monde, de nos suppositions, de nos croyances, etcTout ces facteurs sont déterminés par notre « umwelt », autrement dit, notre milieu, disent les scientifiques. Et à chacun le sien, de sorte que si nous en avons conscience , nous pouvons examiner le point de vue de nos interlocuteurs, de façon objective et enfin les écouter véritablement.

Du management « totalitaire » au management positif



Tout cela est bien beau me direz-vous, mais à quoi cela peut-il me servir professionnellement ?



Mais diantre, à rapprocher les points de vue !



A comprendre véritablement ses interlocuteurs !



Et, surtout, à entrer dans la co-construction de sens au bénéfice des deux parties.



Cette prise de conscience déconstruit heureusement les techniques dinfluence et de persuasion, que lon peut trouver à foison sur le net, techniques efficaces sur le court terme, mais inefficaces sur le long terme. En effet, vous attraperez vos interlocuteurs, une fois, deux fois, trois fois, avec ces elles, mais au bout du compte le client, le partenaire ou le collaborateur sen rendra compte et ne vous fera plus confiance. Vous aurez alors perdu la partie.



Toutefois, ne me faites pas dire ce que je nai pas dit, les techniques de vente sont importantes, il faut les connaître, mais elles ne sont pas suffisantes si vous voulez avoir une performance additionnelle.

1+1 =2



ajoutez à cette haute performance additionnelle, le facteur K, vous pouvez accéder alors à la très haute performance. Celle qui fait exploser les résultats. .

1+1+K = multiplication de la perfomance



Le facteur K, est le sens !



En résumé, sils veulent booster leurs résultats, les chefs dentreprise ont tout intérêt à repenser leur mode de management. Aujourdhui, plus que jamais, il leur faut passer dun mode de management de nature totalitaire à un mode de management positif, centré sur le sens, et incluant véritablement ce que jai appelé le facteur K.



Cest quoi le facteur K ? Cest le facteur qui met du sens dans vos actions et en multiplie les effets.



Cest le but fixé : accompagner les chefs dentreprise, les collaborateurs à trouver du sens, dans leur réalité professionnelle.



Il y a presque un siècle, comme quoi, comme le dit lEcclésiaste, il ny a finalement rien de nouveau sous le soleil, Auguste Detoeuf disait de son modèle dentrepreneur quétait pour lui O.L Barenton, confiseur de son état, que pour lui : « On est sûr quune maison marche bien du jour où chacun de ceux qui y sont employés raconte à ses amis que cest lui qui la fait marcher. »



Dévidence, cest sur ce sentiment, entièrement fondé sur le facteur K, que découlent la motivation, la créativité, en bref, la très haute performance.



Cest ce que je me propose de vous faire découvri