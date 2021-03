Franck Ludovic NANGO

Ingénieur généraliste avec une spécialisation (bac+6) en Ingénierie et Energie Marine de l'Ecole Centrale, mon expérience dans différents secteurs dans la gestion de projets liés à l'optimisation de process ou encore le calcul de structures et le dimensionnement d'installation, m'a permis d'acquérir une expertise dans l'utilisation de méthodes de résolution de problèmes, ou encore de logiciels tels que: ABAQUS, CATIA, DIODORE, DEEPLINES, TELEMAC, MATLAB, ANSYS FLUENT.

Capable de travailler en bureau d'études ou sur le terrain sur des problématiques diverses, je suis également formé à intervenir dans les domaines suivants: Drilling operarations, Réservoirs, Géotechnique, FPSO, Infrastructure offshore, Navires spécialisés, SURF (Subsea Umbilical, Flowline, Risers) , Flow assurance, Pipes.

Mon parcours m'a également donné l'opportunité de coordonner des équipes, de développer un relationnel avec les fournisseurs, clients ou encore les partenaires.



Disponible immédiatement et totalement mobile, je suis doté d'un anglais courant.



Mes compétences :

Management

Moteurs de centrale électrique

Automatique

Électricité

FPSO

Hydrodynamique marine

ANSYS FLUENT

Corrosion

Structures offshore

CATIA

MMMM (Mécanique et Maintenance des Milieux Marins)

Pipes

ABAQUS

Navires spécialisés

Génie cotier

Offshoring

Eléments finis

ROV

Energie

Deeplines

Démantelement

Diodore