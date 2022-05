Franck MANDICA

- > actuellement: en charge de l'innovation et Recherche du soin de la maison et la personne Groupe SEB

TEFAL, CALOR, ROWENTA - coiffure, épilation mecanique et lumière, cosmétique instrumentale, pesage, objets connectés, digital, fers et centrales de repassage, entretien des sols et traitement de l'air



- > expériences antérieures :

Pilotage de projets industriels et de nouveaux produits, pilotage d'équipes projets de produits grand public

Électroménager, gaz (cuisson, énergie), outdoor, appareils de bricolage ou jardinage énergie butane



Mes compétences :

Gestion de projet

Brainstorming

Gestion de l'innovation

style design

Team Management

Pain management

Intellectual Property Law

team building

project planning

manage the creation

manage technicians

improvement management

conflict management

company development

Project Management

Product Development

International coordination

Innovation teams management

Dermatology

Assembly Lines

Army