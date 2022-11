Franck MAUSSAND

Le virus de l'informatique m'ayant touché très tôt, claviers et souris m'ont rapidement été aussi familiers que le papier et le crayon.



Mon parcours professionnel m'a amené à toucher des domaines de l'informatique aussi différents que:

- L'informatique industrielle

- Le développement multimédia 2D/3D

- Le Serious Gaming

- Les technologies du web

- Les technologies mobiles

- Le E-commerce

- La GEIDE



Curieux de nature, j'ai pratiqué de nombreux langages de programmation.

Actuellement, j'investis personnellement dans le développement HTML 5 (JavaScript, WebGL, etc...) et le développement PHP. Et porte un fort intéret pour l'impression 3D.



Me définissant volontiers comme un programmeur atypique pour des développements atypiques, pour moi le développement est un processus créatif, tout comme le dessin que je pratique depuis encore plus longtemps que l'informatique



Si une phrase devait me résumer : " Franck is my name, code is my game "



Mes compétences :

C Ansi

PHP

Optimisation du code

PHP5

Assembleur 680X0

3D

Javascript

3DS Max

Paint Shop Pro

WSDL

DSP

PhoneGap

Lingo