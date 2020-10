Franck NOUMBISSIE

Je suis spécialisé en ingénierie et management de projets. Depuis près de 14 ans, j'accompagne les organismes de toutes tailles, acteurs de la recherche privée et publique, lors du pilotage de leurs projets; depuis l'étape de structuration du projet jusquà leur finalisation dans le respect des contraintes de coûts et délais. J'ai essentiellement travaillé sur des projets en environnement anglophone dans les secteurs bancaire, du conseil, des biotechnologies, et de lindustrie pharmaceutique. Je suis également certifié PMP (Project Management Professional) du Project Management Institute (le PMI).



Je suis à la recherche dune nouvelle opportunité professionnelle sur des fonctions en management de projets/ PMO.