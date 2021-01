Mirabelle NOUMBISSIE

Après plus d'une dizaine d'années dans le domaine de la finance et de la comptabilité, mon objectif à ce jour est de mettre à profit mes compétences financières, managériales, et mon expérience à l’international au service de la banque et de l’assurance, tout en consolidant mes appétences commerciales.



M'améliorer, gagner en efficacité et compétences sont des leitmotivs qui m'ont toujours encouragée à me surpasser et rechercher de nouveaux challenges.



"Le paresseux appelle chance le succès du travailleur".



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Comptabilité

Microsoft Office

Sage Accounting Software

Consolidations

Coala

Audit

Informatique bancaire

Titulaire de la carte IARD et Assurance vie

Management

Édition de logiciels

Négociation commerciale

Épargne

Assurance

Banque