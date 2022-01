Suzie BOUITIER

Grâce à l'apprentissage j'ai démarré tout de suite mon parcours professionnel.

Cette méthode m'a permis de faire mes preuves sur le terrain tout en acquérant des connaissances théoriques.



Et puis on avance, on progresse, on apprend toujours un peu plus. Notamment en évoluant chez SUN microsystem en tant qu'Analyste Financier et Business Partner.



Puis aujourd'hui encore chez STI France en tant que Responsable du contrôle de gestion...



Mes compétences :

Management

Analyse financière

Bureautique

Manager

SOX

Travail d'équipe

Responsable

Analyste financier

Rigoureux

Contrôle de gestion

US GAAP

People soft