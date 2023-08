Bruno BOUITIER

J'ai plus de 30 ans d'expérience dans la direction de projet et de programme.



J'ai géré des équipes jusqu'à 150 personnes et piloté des projets globaux (Build, Run, Build and Run, Build et transformation des organisations, ....)



J'ai occupé aussi des fonctions de risk manager, directeur des opérations et de directeur qualité au sein d'une grande société de services française (Capgemini).



En terme métier je connais très bien les domaines des ressources Humaines, de la paie et de la gestion financière.



J'ai une expérience significative dans la réalisation et le déploiement des systèmes d'informations RH, ainsi que dans la gestion du changement.



Actuellement je suis détaché par Steria au Maroc en tant que DIRECTEUR des OPERATIONS et INDUSTRIEL, pour METTRE EN PLACE et GERER le centre de services de Casablanca qui a une double activté (nearshore et marché local).

Mes domaines de reponsabilité sont :

. L'infrastructure technique et réseau

. La sécurité

. La qualité (Certifcation ISO9001 en 2009 et CMMi-2)

. L'outillage et les méthodologies projets

. L'industrialisation de la production

. La définition et l'optmisation des modèles de projet

nearshore

. La définition et l'industrialisation des offres

. La maitrise du Delivery et la satisfaction client.



Si vous souhaitez échanger sur le nearshoring, les centres de services, les SIRH, l'open source ..... vous pouvez me contacter.



Mes compétences :

Directeur de programme

Directeur de projet

Directeur des opérations

DSI

Industrialisation

Manager

Maroc

Open Source

PROGRAMME

Qualité

Risk manager

SIRH