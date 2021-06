Mostafa DKHISSI

Responsable des Ressources Humaines /HR Business Partner /Responsable Juridique/ Responsable des Moyens Généraux, Achat, Logistique / Plus de 21 ans dexpériences professionnelles dans structure nationale et multinationale/ secteur industriel et technologie de linformation/ Polyvalent /Pluridisciplinaire/ Dynamique, Passionné, Rigoureux

Homme de terrain, jassure la responsabilité globale et opérationnelle de lensemble des aspects de la fonction Ressources Humaines. Homme de dialogue jassure linterface avec les partenaires sociaux pour un climat social serein tout en apportant des solutions concrètes aux situations difficiles.

Mobile National et international.