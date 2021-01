Franck PETIT, Avocat à Dijon, Côte d'Or, Bourgogne Franche Comté, depuis 2002. Site : www.franckpetit.fr



Titulaire dune Maîtrise de Droit privé carrières judiciaires (Master I), dun DEA de Droit privé et sciences juridiques (Master II).



Titulaire d'un DU (Diplôme Universitaire) de Réparation juridique du dommage corporel depuis 2018.



Titulaire d'un DU (Diplôme Universitaire) de Droit du travail depuis 2018.



Poste 1998 - 2001 : Assistant de Justice, Tribunal de grande instance de Dijon.



Premier secrétaire de la Conférence du Stage du barreau des Avocats, 2004.



Chargé denseignement depuis 1995.



Chargé de Cours de procédure pénale spéciale, en Master II Droit processuel à la Faculté de droit de Dijon : Réparation juridique du dommage corporel = droit des victimes, indemnisation des accidents et préjudices corporels.



Chargé de Cours de droit des contrats et responsabilités, en Master II Droit des contrats et Responsabilités à la Faculté de droit de Dijon : contrats et responsabilité civile, droits des victimes.



Chargé de travaux dirigés en droit des contrats et responsabilité en Licence II, et en droit du travail en Licence III Droit. Faculté de droit de Dijon.



Chargé de formation professionnelle dans différents barreaux d'Avocats : réparation Juridique des préjudices corporels, Droit routier et Code de la route, Hospitalisations d'Office (= soins psychiatriques sur demande d'un tiers, ou sur décision du représentant de l'Etat).



Rédaction d'articles en droit (Jurisprudence Automobile, LArgus de lAssurance, sites internet juridiques Juritravail... Interviews journaux et radios (Le Bien Public, France Bleu Bourgogne ).



Membre de lAssociation des Avocats de lAutomobile (AAA), à PARIS, association d'Avocats en matière de Code de la route, droit routier et de l'automobile (défense des usagers de la route).



Membre de lAssociation des Praticiens du Droit de la Responsabilité (ASACA) (spécialistes droit des assurances, de la responsabilité et du préjudice corporel en France).



Mes compétences :

Indemnisation du dommage corporel - préjudices corporels droit des victimes (accidents, agressions...)

Droit pénal et procédure pénale

Droit des assurances - responsabilité civile et co

Droit routier et code de la route, droit automobil

Droit de la consommation

Droit pénal

Préjudice corporel et indemnisation accidents

Droit des assurances

Responsabilité civile et contrats

Droit du travail et droit social

Droit des baux et locations

Droit routier et code de la route, droit de l'auto

Droit immobilier et de la construction