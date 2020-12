Marie Laure COLACICCO

A chacun son domaine de compétence. Vous êtes chef d’entreprise et vous devez vous concentrer sur votre cœur de métier.



Moi le mien, c’est de rédiger des textes clairs, classer, monter des dossiers, être réactive et créative.



A chaque métier son vocabulaire, à chaque contrat ses contraintes, à chaque client ces attentes.



Vous êtes spéciaux, vous êtes originaux, vous êtes classique … quelques soient vos attentes, j’ai la solution qu’il vous faut.



Travail soigné, rapide, efficace, que demandez de plus ? Vous voulez juste me tester ? Pas de soucis mes tarifs et mes contrats sont adaptés pour répondre à cela.



Vous voulez me confier tous vos travaux de secrétariat ? Vous faites le bon choix !



Qu’attendez-vous de votre secrétaire ? Efficacité, d’être force de proposition, d’être discrète, d’être rapide, d’être cohérente, de vous rédiger des courriers adaptés … Parlons-en !



Mon parcours professionnel m’a fait rencontrer plusieurs univers tous différents mais tous avec des contraintes identiques : apporter du sérieux à leurs travaux, promouvoir leur activité, mettre en valeur leur action, gérer leur agenda, prendre des rendez-vous.



Je ne suis pas différente d’une secrétaire ordinaire, mais je travaille toujours pour des gens qui me rendent différente.



Confiez-moi vos travaux.



Pour plus d'information ou pour un devis n'hésitez pas à me contacter, je me tiens à votre disposition.



Mes compétences :

Gestion

Juridique

Communication

Organisation

Ecoute

Adaptabilité

Relations publiques