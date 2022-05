Yolande PEYRET

Après plus de 20 ans d’expérience au sein de PME dans différents secteurs d’activités tels que la chimie, le nucléaire, l’alimentaire, le textile, le milieu éducatif et associatif, j’ai créé « Du CliC @ la SouriS ». Titulaire d’un BTS bureautique et secrétariat – Option Secrétaire de Direction, j’ai décidé de me lancer en indépendante.



Mon but étant d'aider les artisans, les professions libérales, les dirigeants de PME… à gérer leurs charges administratives et à faire face aux imprévus tels que l’absence d’un salarié, un surcroît de travail, une urgence, un besoin ponctuel. Et ce, sans engagement de durée et sans formalités administratives.



Selon la demande, je propose une assistance personnalisée à distance ou dans les locaux de l'entreprise.









Mes compétences :

Gestion administrative

Mailing

Télémarketing

Planification

Accueil physique et téléphonique

Réseaux sociaux

Assistance administrative

Evénementiels et salons

Assistanat de direction

Microsoft Office

Assistanat commercial

Organisation d'évènements

Mise en page

Courrier

Rédaction

Compte-rendu

Archivage électronique

Classement

Archivage

Recherche documentaire

Gestion d'agenda

Rencontres professionnelles

PCIE