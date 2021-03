Thomas PEYRET

Détective privé à LYON et sa région .

Enquêtes et filatures. Enquêteurs expérimentés

Mission de recherches de preuves.

SIRET n° 51538521900040

Autorisation préfectorale n°2010/6071

18-20 rue tronchet 69006 LYON

0661141947

www.detectiveprive-lyon.fr

Mise à disposition de nombreux collaborateurs.

Disponible ( Mail+gsm=. L'agence Hadès Investigation, vous ouvre les portes de ses locaux sur rendez vous du Lundi au Samedi. )

Selon votre demande, nous pouvons nous rendre au lieu de rendez vous de votre choix.



Vous pouvez, nous contacter au 06 61 14 19 47 / En cas d'absence, veuillez nous laisser un message, nous vous contacterons le plus rapidement possible.



Spécialités

Enquêtes d'entreprises ( Arrêt de travail abusif, concurrence déloyale...)

Enquêtes internationales. ( France, Sri Lanka, Colombie, Maroc, Indonésie etc... )



Mes compétences :

Intègre

Membre de la wad international

Enquêtes

Expert en sureté

Intelligence économique

Renseignement

Remise de rapport

Surveillance

Audit sécurité