Veronique TAELMAN

Experte dans les échanges commerciaux entre la France et le Royaume Uni, je m'appuie sur ma connaissance des tissus industriels locaux pour identifier les opportunités d’affaires. Mon réseau est plus particulièrement développé dans l’aéronautique et la métallurgie. Grâce à ma grande capacité à définir des livrables personnalisées, j'identifie rapidement vos critères de succès, analyse le potentiel, valide l’intérêt de votre offre et vous accompagne dans la démarche commerciale..



"Depuis le temps que je cherchais à y entrer, enfin on avance"......."C'est difficile de faire des affaires avec eux. Ils nous reçoivent, sont très polis et réceptifs, et ensuite plus rien, nous n'arrivons même pas à décrocher un devis".



Mes clients (français et britanniques) viennent vers moi parce qu'ils ont besoin d'ouvrir les portes et d'entamer les discussions avec des clients ou fournisseurs jusque-là intouchables.



Impatients de générer des contacts commerciaux qualifiés, ils n'ont généralement pas les compétences linguistiques et culturelles pour aboutir, ou tout simplement pas le temps ni les ressources à y consacrer.



En tant que facilitatrice de business, j'interviens donc en aval de la stratégie internationale, lorsqu'il est nécessaire de définir une stratégie de pénétration du marché et d'identifier les partenaires commerciaux et clients. De là, je les aide à mettre un pied dans l'entreprise ciblée, à négocier leur contrat en anglais, à mettre en place un plan de suivi de ce contrat (de leur performance commerciale), et de faire ce suivi pendant les premiers 3, 6, ou 12 mois s'ils le souhaitent.



J'interviens également dans des prestations plus techniques telles que l'intégration de nouveaux produits dans l'entreprise.



Mes compétences :

Communication

Français + Anglais

Ventes

Gestion de la relation client

Marchés français et britanniques

Metallurgie

Aéronautique

Organisation

Negociation

EXPORT

ACCOMPAGNEMENT COMMERCIAL

INDUSTRIE

INTERNATIONAL

Vente