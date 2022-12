Franck PRADAL

Au carrefour des compétences techniques, acquises en tant qu'ingénieur en développement et architecte, et des compétences fonctionnelles e-commerce, acquises en tant que Chef de Projet e-commerce, mon rôle consiste à mettre ma polyvalence et mon expérience de l'international au service de mes clients.

Fort d'une expérience riche en e-commerce sur des solutions tels que B2C, B2B, market place, vente privée dans un contexte aussi bien national qu'international, j'ai été au coeur des stratégies e-business de mes clients tels que le groupe AMER SPORTS (Salomon, Suunto, Wilson, DeMarini), Interflora ou encore Go Sport.

Trait d'union entre les équipes business et les équipes de production je peux gérer tous les sujets adressés par un projet e-commerce. Mon périmètre d'actions peut aller de la réalisation d'une solution e-commerce en elle-même, en passant par la mise en oeuvre des flux, l'hébergement, la logistique et les spécificités internationales.



Mes compétences :

Scrum

PHP

Web

SEO

Internet

Hybris

Vente B2B et B2C

Web analytics

Hosting

Workflow process

PIM

Paiement en ligne

Logistique

E-commerce

Magento

Gestion de flux

Webmarketing

Ventes privées