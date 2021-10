Franck ROLLIER

Je suis comptable analyste dans une organisation globale Finance de



General Electric Company



qui gère tous les business du groupe en France. Les différents branches d'activités sont les suivantes :



GE Oil & Gas

GE Capital

GE Aviation

GE Power & Water

GE Healthcare

GE Home & Business Solutions

GE Energy Management

GE Transportation



Actuellement j'opère pour des business d'Oil & Gas sous 3 activités de GE Measurement & Control faisant partie de GE Oil & Gas. Ces 3 P&L sont Measurement & Sensing, Bently Nevada et Inspection Technologies.



GE Measurement & Control est un innovateur de premier plan dans les mesures de pointe et associe l’expérience technologique de leaders industriels dans le domaine de la conception et la fabrication d’instruments de mesure et de systèmes complets pour contrôler, surveiller et protéger, tout en assurant une sécurité totale dans les process et les applications les plus critiques. Nous proposons une large gamme de produits et de services permettant à nos clients de relever les défis auxquels ils sont confrontés et de favoriser leur productivité. Nos instruments apportent des solutions innovantes dans les domaines de l’analyse en ligne des gaz et des liquides, la mesure d’humidité, la mesure des débits de liquides et gaz, la mesure de de niveau et les mesures de pression. Ces solutions répondent aux applications communément rencontrées dans les domaines de la chimie, pétrochimie, métallurgie mais aussi la production d'énergie, l'aérospatiale et la santé.La société compte plus de 40 sites dans 25 pays et fait partie de GE Oil & Gas.







Mes compétences :

achats

comptabilité analytique

Comptabilité générale

Finance

Comptabilité Fournisseurs

Recouvrements clients, gestion des litiges

Comptabilité US GAAP

Administration RH