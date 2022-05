Franck TESTON

Je représente l’université dans différentes instances régionales de valorisation et de transfert de technologie :

• 2008 – Vice-président de l’Agence Régionale de l’Innovation et du Transfert de Technologie (ARITT) Région Centre.

• 2008 – Administrateur puis Vice-président du pôle de compétitivité Cosmetic Valley.

• 2009 – Administrateur du pôle de compétitivité S2E2 et membre du bureau (trésorier).





• 2009 – Membre du comité de gestion de la Fondation Universitaire « Fondation Rabelais ».





Mes compétences :

Management