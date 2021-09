Dr Fabirama NIANG

Après un parcours de 30 ans dans ou autour de l'entreprise, à des postes et dans des domaines très diversifiés, dont les 20 dernières dans le management au plus haut niveau de la Propriété Intellectuelle, il était naturel que je crée ma propre Société de Conseil dans le domaine : ONESEVERAL (www.oneseveral.com).



Reconnu au niveau international dans la PI, le licensing et le transfert de technologie, je mets maintenant mon expertise au service des entreprises, pour les aider, grâce aux outils de la PI, à supporter efficacement leur développement et leur business.





Fervent adepte du réseautage, je suis membre de plusieurs associations professionnelles : APEB (Membre du C.A.), LES, AACEIPI, ...

Je suis également impliqué dans des formations, pour essayer de restituer ce que j'ai eu la chance d'apprendre : Université Paris 2 - Panthéon Assas, Université de Strasbourg, IEEPI Strasbourg, INPI, OMPI.



Spécialités: Propriété Intellectuelle, stratégie PI, valorisation, transfert de technologie, brevets, licensing, contrats, négociation, management, formation, recrutement



Mes compétences :

Propriété intellectuelle

Licensing

Négociation

Brevets

Formation