Pierre GEOFFROY

En fondant One2Net France fin 1999, j'ai souhaité proposer aux entreprises et ses utilisateurs, des solutions internet stables, sécurisées, simples d'usage et surtout un accompagnement professionnel à vocation humaine.



Au quotidien, nous mettons tout en oeuvre pour servir plusieurs milliers d'entreprises de toute taille en France, Europe, Asie et Amérique du Nord.



Mes compétences :

Business development

Gestion de projet

Entreprenariat

Management

Web

Internet