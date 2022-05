Pierre GEOFFROY

Je suis historien de l'architecture, spécialisé dans l'architecture française des XVIIe et XVIIIe siècles. Après des études à Nantes et à la Sorbonne j'ai travaillé dans un bureau d'études parisien où je me suis familiarisé avec tous les types de bâtiment, protégés ou non, au travers d'une quarantaine de d'études historiques et patrimoniales (parmi lesquelles le palais de l'Elysée, le château de Saint Germain en Laye, et plusieurs immeubles allant du XVIe siècle à nos jours).



En juin 2020, j'ai co-créé RECAHP, un bureau d'études spécialisé dans la recherche et le conseil appliqués au patrimoine architectural. Nous aidons principalement tous les acteurs du patrimoine dans leur projet de restauration, réhabilitation ou restructuration de n'importe quel édifice, sur les questions historiques et patrimoniales.



J'aime aussi partager mes connaissances au travers de conférences et de colloques. Mes travaux de recherche mont mené à publier dans des revues françaises comme La revue de lArt, et dans des revues internationales comme ArcHistoR.



Mes compétences :

- Histoire de l'architecture.

- Histoire de l'art.

- Urbanisme.

- Médiation culturelle.

- Recherche.

- Analyse du bâti.